تعليم الشرقية يختتم فعاليات برنامج " سفراء العزم " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس, فعاليات برنامج ” سفراء العزم ” ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة ” سفراء الحزم ” , وروادها الطلاب والطالبات من أبناء وبنات المرابطين على الحدود الجنوبية وشهداء الواجب , وتحديداً القادمين من منطقة نجران.

والتقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية بالإنابة فهد بن محمد الغفيلي, الطلاب ومرافقيهم وعددًا من القيادات التعليمية والتربوية بالإدارة, والطالبات عبر الدائرة التلفزيونية, والوفود المشاركة في هذا البرنامج والمشرفات على تنظيم البرنامج بتعليم الشرقية من إدارتي التوجيه والإرشاد ونشاط الطالبات والعلاقات العامة والإعلام .

ورحب الغفيلي أثناء اللقاء بالوفود المشاركة في هذا المشروع الاجتماعي, مؤكداً بأن وجودهم بين أقرانهم في المنطقة الشرقية هو تأكيدٌ للوحدة الوطنية التي نعيشها بهذا الوطن الغالي ، واعتزاز بما يقدمه آباءهم المرابطين على الحدود الجنوبية من بطولات وتضحيات بأرواحهم بكل شجاعة وعزيمة في سبيل الوطن .

وأعرب ” سفراء العزم ” والوفد المرافق لهم من جانبهم, عن تقديرهم للحفاوة التي وجدوها خلال زيارتهم للمنطقة الشرقية, مثمنين للإدارة تلك الجهود التي بذلت في تنظيم البرنامج الخاص المعد بهذه المناسبة .

وفي نهاية اللقاء الاحتفائي, تم تكريم السفراء, ومشرفيهم, والأعضاء من اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء العزم بتعليم المنطقة.