للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب - صحيفة صدى الالكترونية

للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب
فاز المتقاعد من كيبيك الكندية جولز بيرنت والبالغ من العمر 69 سنة بمليون دولار كندي في اليانصيب ، حيث حصل على الجائزة الكبرى من اللعب على الإنترنت بقيمة 3.20 دولارا.
وتضع لوتو-كيبيك احتمالية مثل هذا الرهان لحوالي واحد من بين 23 مليون.
يٌشار إلى أن بيرنت كان قد فاز بمبلغ مليون دولار أخرى في 2008 ، مؤكداً ، أن المقامرة هي واحدة من تسلياته المفضلة مع المشي والصيد وصيد الأسماك.
وأضاف أنه يعتزم الاستمرار في اللعب، كما يخطط لبناء منزل جديد.
وقال بيرنت: ” لن يكون قلعة، لكنه سيكون على الطراز الحديث ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 3 ساعات
ايها المقامر
ليش ما تشغلها لدى مكتبنا فنحن ندير الاصول الثابتة والمتحركة ولنا فرع في مدينة منتريال