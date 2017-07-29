للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فاز المتقاعد من كيبيك الكندية جولز بيرنت والبالغ من العمر 69 سنة بمليون دولار كندي في اليانصيب ، حيث حصل على الجائزة الكبرى من اللعب على الإنترنت بقيمة 3.20 دولارا.

وتضع لوتو-كيبيك احتمالية مثل هذا الرهان لحوالي واحد من بين 23 مليون.

يٌشار إلى أن بيرنت كان قد فاز بمبلغ مليون دولار أخرى في 2008 ، مؤكداً ، أن المقامرة هي واحدة من تسلياته المفضلة مع المشي والصيد وصيد الأسماك.

وأضاف أنه يعتزم الاستمرار في اللعب، كما يخطط لبناء منزل جديد.

وقال بيرنت: ” لن يكون قلعة، لكنه سيكون على الطراز الحديث ” .