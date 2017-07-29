 للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب

للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب

للمرة الثانية مُسن يفوز بمليون دولار في اليانصيب
نورة الشهري(صدى):

فاز المتقاعد من كيبيك الكندية جولز بيرنت والبالغ من العمر 69 سنة بمليون دولار كندي في اليانصيب ، حيث حصل على الجائزة الكبرى من اللعب على الإنترنت بقيمة 3.20 دولارا.

وتضع لوتو-كيبيك احتمالية مثل هذا الرهان لحوالي واحد من بين 23 مليون.

يٌشار إلى أن بيرنت كان قد فاز بمبلغ مليون دولار أخرى في 2008 ، مؤكداً ، أن المقامرة هي واحدة من تسلياته المفضلة مع المشي والصيد وصيد الأسماك.

وأضاف أنه يعتزم الاستمرار في اللعب، كما يخطط لبناء منزل جديد.

وقال بيرنت: ” لن يكون قلعة، لكنه سيكون على الطراز الحديث ” .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 3 ساعات

ايها المقامر
ليش ما تشغلها لدى مكتبنا فنحن ندير الاصول الثابتة والمتحركة ولنا فرع في مدينة منتريال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *