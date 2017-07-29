غياب العاملين المتكرر يدفع " الصحة " لتفعيل نظام البصمة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر طبية أن وزارة الصحة أصدرت عقوبات صارمة على عدد من الكوادر العاملة بمنشآتها الصحية، بعضها وصل لحد الفصل والإعفاء من الخدمة، وذلك بسب التغيب المتكرر بدون عذر.

وكشف المصادر أن الوزارة ممثلة في مديرياتها الصحية بالمناطق المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات صارمة تجاه الكوادر المتسيبة في العمل، والتي أثر عدم انضباطها على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، مبينة أن إدارة المتابعة الفنية تنظم جولات ميدانية وسرية مستمرة لضبط حالات التغيب بدون عذر، أو تجاهل ساعات العمل المحددة، لافتاً إلى أنه تمت إحالة عدد من الكوادر للتحقيق الإداري من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد تفعيل نظام ” البصمة ” في المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تعمل بالكشوفات التقليدية، وذلك بهدف ضبط حضور وانصراف كوادرها، حرصاً على مصلحة المرضى والمراجعين، وضمان تقديم الخدمات اللازمة لهم على الوجه المطلوب.