النفط يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، أمس الجمعة، وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية هذا العام وجاء ذلك بسبب استمرار المستثمرون في استيعاب بوادر على انحساروفرة المعروض .

قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستجري مزيداً من الخفض في إنتاجها في أغسطس.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 بالمئة؛ لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجّلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضاً أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دو لار.

وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام، مع صعودهما بأكثر من 8 بالمئة.