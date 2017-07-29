بالصور.. وثيقة ميلاد الأمير جورج تُثير جدلاً واسعاً بانجلترا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. وثيقة ميلاد الأمير جورج تُثير جدلاً واسعاً بانجلترا
أثار انتشار وتداول صور من وثيقة ميلاد الأمير جورج الرابع ، جدلاً واسعاً في انجلترا ، حيث فوجأ المواطنين ، أنّ الوثيقة دوّنت وظيفة والدته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون على أنّها ” أميرة المملكة المتحدة ” .
فيما أشارت بعض التقارير الى أنّه لأمرٌ طبيعي، إذ أنّ وظيفة كايت الرسمية هي أميرة في المملكة المتحدة.
ولفتت تقارير أخرى أنّ كايت تمثّل المملكة على أنّها دوقة كامبريدج، ما وضع الناس في حيرة حول لقبها ووظيفتها الرسمية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 60 دقيقة
مالقوا لهم واحد يخط احسن من كذا ؟؟
,, ليتي قريب منك يا امير جورج ، كان كتبت وثيقتك بخط احسن من هذا الف مرّه ومرّه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 21 دقيقة
ونحن كقراء لصدى ماهي الفايدة التي خرجنا بها
من وثيقة الامير جورج