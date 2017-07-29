بالصور.. وثيقة ميلاد الأمير جورج تُثير جدلاً واسعاً بانجلترا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار انتشار وتداول صور من وثيقة ميلاد الأمير جورج الرابع ، جدلاً واسعاً في انجلترا ، حيث فوجأ المواطنين ، أنّ الوثيقة دوّنت وظيفة والدته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون على أنّها ” أميرة المملكة المتحدة ” .

فيما أشارت بعض التقارير الى أنّه لأمرٌ طبيعي، إذ أنّ وظيفة كايت الرسمية هي أميرة في المملكة المتحدة.

ولفتت تقارير أخرى أنّ كايت تمثّل المملكة على أنّها دوقة كامبريدج، ما وضع الناس في حيرة حول لقبها ووظيفتها الرسمية.