بالفيديو .. والد شهيد بالحد الجنوبي يطالب المعزين بتهنئته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. والد شهيد بالحد الجنوبي يطالب المعزين بتهنئته
كشف مقطع فيديو قيام أحد القادة المرابطين بالحد الجنوبي بزيارة أسرة جندي استُشهد خلال مواجهات مع العدو بجازان.
وطالب والد الشهيد ضيوفه بأن يباركو له وفاة نجله لا أن يعزوه كما عبر عن فخره واعتزازه باستشهاد نجله دفاعاً عن الدين وحدود الوطن وعن الحرمين الشريفين
و ثمن القائد العسكري مشاعر والد الشهيد وموقفه المشرف، مشيداً بنجله الذي استُشهد دفاعاً عن الوطن .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه الجنه وبإذن الله انه شهيد ، هنيئاً لك الصبر والإحتساب ياوالده ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله سبحانة وتعالى قادر يتقبلة شهيدآ وشفيعآ لك ولامة
نعم هذا ماتربينا علية نرخص الروح للوطن ولا نساوم عليك ياوطن