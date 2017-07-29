انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج " أتقن " بنجران غداً - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً، المرحلة الثالثة من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”، وذلك في كليتي التقنية للبنين والبنات والمعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, أطلقت برنامج ” أتقن” بهدف تدريب وتأهيل أفراد المجتمع من خلال إكسابهم المهارات المهنية الأساسية في مجالات الكهرباء والتمديدات المنزلية, والتبريد والتكييف, وصيانة السيارات، إضافة إلى صيانة الحاسب الآلي, والمحمول، والمونتاج, وتحرير الفيديو وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية, والتصميم بالفوتوشوب, والاليستريتور، التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المهنية والتقنية للمواجهة المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية والمستقبلية وتمكينهم من الاعتماد على انفسهم .

وأشار آل جبار إلى أن مدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً ، ويمنح المتدرب فيها شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة وأن يكون لائقاً طبياً .

وتابع أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية, التسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية ( ‏http://ctc.tvtc.gov.sa ).