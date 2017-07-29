الأسر المنتجة بجازان تتسلم دعماً بقيمة 929000 ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أنهت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان ، تسليم 83 أسرة من المستفيدين من خدمات الجمعية ، وتعمل في نشاطات ومهن وحرف يدوية مختلفة, دعماً مالياً لتشجيعهم على الانتاجية بجودة عالية.

وأوضح المشرف على جمعية الأسر المنتجة بجازان الدكتور موسى حكمي ، اليوم ، أن مجموع الدعم المقدم بلغ 929000 ريال ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المتواصلة والفاعلة للجمعية ، لدعم وتشجيع الأسر وتأهيلها لسوق العمل بما يكفل تحقيق جودة الأداء والانتاجية واستقرار الوضع الاقتصادي.

وبين حكمي ، أن عملية الدعم سبقتها عقد دورات تأهيلية بهدف تأهيل الأسر لسوق العمل ، وتوعيتهم بأهمية العمل بثقافة الادخار ، وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحث احتياجاتهم لمشاريع بمختلف تصنيفاتها الخدمية والصناعية والتجارية.

وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مباركتهما ودعمهما المستمر لنشاطات الجمعية .