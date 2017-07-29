الكشف عن سر عدم زواج 84 ألف مواطن تجاوزوا سن الـ40 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المحلل النفسي المتخصص بالدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي السر وراء تأخر زواج 83 ألفًا و728 مواطنًا بعد تجاوزهم سن الـ40، راجعًا الأمر إلى وجود 8 متغيرات وأسباب اجتماعية واقتصادية.

وأوضح الغامدي أن أبرز تلك العوامل كان وضع مواصفات صعبة ودقيقة في شريكة العمر؛ ما يطيل أمد البحث، فضلًا عن رفض بعض الآباء تزويج بناتهن إلا ضمن معايير محددة يضعونها.

وحسب الغامدي، فإن انفتاح الفضاء الإلكتروني، ودخول الشباب في علاقات طويلة الأمد بهدف الزواج، وعدم تحقق ذلك غالبًا؛ يفاقم المشكلة، علاوةً على سفر بعض الشباب إلى الخارج، ووجود فكرة نمطية عن الفتاة السعودية لدى البعض.

وأكد الغامدي أن من الأسباب المهمة كذلك غلاء المهور وتكلفة المعيشة، ومحدودية أجور فئة كبيرة من الشباب، وتزايد موجة التفاخر بفخامة الزواج مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة التنافسية في مجال العمل، ورغبة البعض في تحصيل مزيد من التدريب والتأهيل والدرجات العلمية؛ ما يؤخر سن الزواج، وأخيرًا عدم تمكن الأب من مساعدة أبنائه بفاعلية في تكاليف الزواج؛ لزيادة عدد الأبناء وانخفاض الدخول.