الكشف عن سر عدم زواج 84 ألف مواطن تجاوزوا سن الـ40 - صحيفة صدى الالكترونية

الكشف عن سر عدم زواج 84 ألف مواطن تجاوزوا سن الـ40
كشف المحلل النفسي المتخصص بالدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي السر وراء تأخر زواج 83 ألفًا و728 مواطنًا بعد تجاوزهم سن الـ40، راجعًا الأمر إلى وجود 8 متغيرات وأسباب اجتماعية واقتصادية.
وأوضح الغامدي أن أبرز تلك العوامل كان وضع مواصفات صعبة ودقيقة في شريكة العمر؛ ما يطيل أمد البحث، فضلًا عن رفض بعض الآباء تزويج بناتهن إلا ضمن معايير محددة يضعونها.
وحسب الغامدي، فإن انفتاح الفضاء الإلكتروني، ودخول الشباب في علاقات طويلة الأمد بهدف الزواج، وعدم تحقق ذلك غالبًا؛ يفاقم المشكلة، علاوةً على سفر بعض الشباب إلى الخارج، ووجود فكرة نمطية عن الفتاة السعودية لدى البعض.
وأكد الغامدي أن من الأسباب المهمة كذلك غلاء المهور وتكلفة المعيشة، ومحدودية أجور فئة كبيرة من الشباب، وتزايد موجة التفاخر بفخامة الزواج مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة التنافسية في مجال العمل، ورغبة البعض في تحصيل مزيد من التدريب والتأهيل والدرجات العلمية؛ ما يؤخر سن الزواج، وأخيرًا عدم تمكن الأب من مساعدة أبنائه بفاعلية في تكاليف الزواج؛ لزيادة عدد الأبناء وانخفاض الدخول.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 15 دقيقة
كلام مليان والدكتور هاني الغامدي
لة قناة باليوتيوب
وبرنامج في اذاعة القران الكريم
انسان كاش صريح يشخص العلة مباشرة
لا يتبع اساليب ملتوية يعني
الاعور يقلة انت اعور
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9697 ] نشر منذ 8 دقائق
تأخير الزواج بسبب الدراسه هذه كذبه وحجه ✋😊
اللي يريد تحقيق طموحه بيحققه سواء متزوج او اعزب فلن يمنع ذلك شيئا
وخصوصا كون الدراسه تتحمل تكالفها الدوله سواء ايفاد داخلي او خارجي 😊
وين المشكله ياعزيزي الطموح 🤔…وليت عاد تجيبون معدل يرفع الراس ،،مقبول وجيد ومن جامعة غير معترف بها 😊
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.النقطه الثانيه
.ممكن سبب التاخر هو العلاقات الخارجيه مثل ماتطرق له الخبر او بسبب السفر للخارج
وسهولة الوصول للمحرمات بالتأكيد ستجعل الشباب يعزفون عن الزواج طالما وجدوا مايريدون خارج ايطار الزواج
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.اما نقطه انهم ماخذين صورة نمطيه عن البنت السعوديه 🤔🤔 هذه مافهمتها وش شافينا يعني مانفهم او متخلفات او ايش
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17941 ] نشر منذ 2 دقيقتين
د،هاني تحليلك لبعض الأمور غير صحيح🤔