بالفيديو.. بدء توافد شيعة إيران إلى الكعبة المزعومة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف بناء إيران لمبنى يشبه الكعبة المشرفة ومداخل الحرم المكي، وزي أفراد الأمن في المملكة.

وكشف المقطع وجود عدد من الشيعة في إيران أثناء ارتدائهم ملابس الإحرام، ويطوفون حول الكعبة المزعومة، في أول عمرة لهم يوم الافتتاح.