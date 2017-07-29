 بالفيديو.. بدء توافد شيعة إيران إلى الكعبة المزعومة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. بدء توافد شيعة إيران إلى الكعبة المزعومة

بالفيديو.. بدء توافد شيعة إيران إلى الكعبة المزعومة
طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف بناء إيران لمبنى يشبه الكعبة المشرفة ومداخل الحرم المكي، وزي أفراد الأمن في المملكة.

وكشف المقطع وجود عدد من الشيعة في إيران أثناء ارتدائهم ملابس الإحرام، ويطوفون حول الكعبة المزعومة، في أول عمرة لهم يوم الافتتاح.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 1 ساعة

مغسوله ادمغتهم بأبوال طواغيتهم .. ( يكرم القاريء ) ..

[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة

دين الشيعه دين البدائل استبدلوا رسول الله بالإمام واستبدلوا المساجد بالحسينيات واستبدلوا الحج بزيارة المراقد السنويه استبدلوا القران باللطميات والاشعار والمواويل واستبدلوا الزكاة بالخمس

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 50 دقيقة

هههههههه من جد حمير بس يبغاله توجيه ويدرعم صحيح ماهو صحيح عقول مبرمجه

[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 50 دقيقة

إلى كل شيعي .. بعد هذا المنظر .. إذا كان عندك مثقال ذرة من عقل فانجو بنفسك .. فالحال ينطبق تماما عليهم كما في وصف الآية الكريمة :
” وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ” .
* نسأل الله الهداية لنا ولكم .

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 دقيقة

ياجماعة هذي بروفات وتدريب يعملونها قبل مجيئهم الى المملكة نفس الحركة عملتها ماليزيا لتدريب حجاجهم قبل مايأتون الى مكة المكرمة.

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