ماليزيا تدين إطلاق مليشيا الحوثيين صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

أدانت ماليزيا اليوم السبت، إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن صاروخا باليستيا نحو منطقة مكة المكرمة، معربة عن أملها أن يتم إحالة الجناة للمحاكمة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية “ برناما ” اليوم: “ ماليزيا تقف تضامناً مع المملكة السعودية في حماية الأمن على المكان الأكثر قداسة في العالم الإسلامي، خصوصاً عندما تكون مكة المكرمة، حيث بيت الله الحرام ومدينة النبي المدينة المنورة ”.

كانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت عن تمكن قواتها الدفاعية مساء يوم الخميس الماضي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة مكة المكرمة، في “محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.