مٌمثلة عالمية: والدتي قتلت أبي وادعيت وفاته في حادث سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون، أنها كانت تكذب عندما أعلنت وفاة والدها في حادث سيارة منذ 26 عاما .

وقالت تشارليز خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي الأميركي هوارد ستيرن، أنّ والدي قُتل على يد والدتي ، عندما كٌنت في الـ 15 من عمري وكنت أقول إنّ والدي توفّي بحادث سيارة، لأنّني لا أريد لعب دور الضحية ، مشيرةً الى ” أنّني عانيت كثيراً قبل الخضوع لعلاج نفسي ” .

واشارت تشارليز أنّ ” والدتي قامت بذلك دفاعاً عن النفس وأنا كنت سأقوم بالأمر ذاته لحماية ابنتي ” ، حيث أن والدي وعمي جاءا الى منزلنا وهما تحت تأثير الكحول، موضحةً أنّ ” والدها أطلق النار على البوابة الخارجية وصرخ: سأقتلكما ” .

من جهتها، بادرت والدة ثيرون بإطلاق النار على الرجلين لحماية نفسها وحماية إبنتها، ما أدّى الى وفاة الوالد وإصابة العمّ بجروح.