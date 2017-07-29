" الخطوط السعودية " تدعم أسطولها بـ " 21 " طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعدت الخطوط السعودية لتنفيذ خطتها التشغيلية لحج هذا العام (1438هـ) لنقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم من شتى دول العالم إلى كلٍ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الخطة التشغيلية لحج هذا العام تستهدف نقل قرابة نصف مليون حاج في مرحلة القدوم بزيادة قدرها (40%) عما تم نقله خلال موسم الحج للعام الماضي فيما تقدر حصة الناقل الوطني السوقية (31%) بزيادة قدرها (2%) عن العام الماضي.

وأضاف الجاسر أن ” السعودية ” دعمت أسطولها الرئيسي المكون من ” 138 ” طائرة حديثة بإحدى وعشرين طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من (100) وجهة.

كما تمت مضاعفة الجهود من قبل كافة القطاعات والعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات .