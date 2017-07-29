بالفيديو.. الإمارات: دول المقاطعة لديها أدلة على دعم قطر للتنظيمات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

كشف السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، عن أن الدول المقاطعة لقطر لديها أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في كل من سوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم القاعدة ممثلًا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان المسلمين، وحركتي حماس وطالبان.

وأكد العتيبة، في مقابلة على قناة “ب ي بي إس ” الأمريكية، إن الخلاف مع قطر ليس خلافًا في القضايا السياسية فقط، مُضيفًا ” إذا ما سألت عددًا من الدولة العرببة في المنطقة، كالإمارات والمملكة ومصر والأردن والبحرين، كيف يكون الشرق الأوسط خلال العشر سنوات المقبلة، فإن الجواب سيكون مختلفًا تمامًا عما تريده قطر التي قامت بتمويل الإرهاب خلال الـ 15 سنة الماضية ” .

وأفاد السفير الإماراتي في واشنطن بأن أساس اختلاف الدول الأربع المقاطعة لقطر هو عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تمت في الرياض عامي 2013 و2014.