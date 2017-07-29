١٠ دورات لتوطين الوظائف السياحية بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ١٠ دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة خلال موسم صيف هذا العام.

أوضح ذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مبينا ان هذه الدورات عبارة عن دورات وورش تدريبية مجانية في مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية والتعرف على فرص العمل في القطاع السياحي وابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية وتطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي والأمن والسلامة في القطاع السياحي ومفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية والعلاقات العامة والمراسم ” البروتكول ” في القطاع السياحي وتطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية.

وأكد العمرة على وجود شهادة حضور معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى جانب إمكانية لامتدرب التسجيل في أكثر من ورشة تدريبية.

وأضاف: ” أن هذه البرامج التي تنفذها الهيئة على مستوى المملكة تعتبر من أهم البرامج التي يحتاجها سوق العمل في القطاع السياحي، وسيكون لها دور كبير في توطين الوظائف السياحية في منطقة عسير، وستساهم في توفير كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة في القطاع السياحي تثرى العمل في هذا المجال “.