بالفيديو.. رقصة طريفة لعروس مع ميريام فارس بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الأجتماعي ، يرصد لقطات طريفة لعروس تٌنافس الفنانة اللبنانية ميريام فارس في رقصها خلال احياءها حفل زفافها ، اعجاب النشطاء لطرافتها وتلقائيتها، لا سيما حين طلبت من العروس الرقص معها وحيتها بقولها ” عاشت العروس ” ، قبل ان تبدا الأخيرة بتقليد حركات ميريام.

هذا ولفتت ميريام الانظار بفستانها الأخضر المزركس الطويل والمكشوف عند منطقة الأكتاف، واكملت اطلالتها الجميلة باسدال شعرها الطويل مع ماكياج ناعم خلال احياءها لحفل الزفازف الضخم .

httpv://www.instagram.com/p/BXAnlWLF4nz/

httpv://www.instagram.com/p/BXFt_s9FN_8/