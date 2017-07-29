تنمية الداير بني مالك تنظم دورة " فن الخياطة " غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ينظم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير بني مالك غداً, دورة تدريبية في ” فن الخياطة ” ، بالتعاون مع معهد صناع التنمية للتدريب بالمحافظة, وذلك في مقر اللجنة بالداير.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالجنة حليمة المالكي, أن الدورة التي تستمر لمدة ستة أشهر, تهدف إلى تعليم المتدربات بأساسيات وفنون التفصيل والخياطة لشغل أوقات الفراغ, وتنمية هواياتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة, مشيرة إلى أن الدورة تأتي ضمن العديد من البرامج والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي .