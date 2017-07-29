خلفان لـ " قطر " : اتقوا الله في أمة " محمد " وكونوا مع المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان لـ ” قطر ” : اتقوا الله في أمة ” محمد ” وكونوا مع المملكة
قال ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، إنه شاهد رؤية في منامة تؤكد أن قطر فرقت أهل اسنة وشتت شملهم.
وكتب خلفان عبر حسابه على تويتر: قطر فرقت أهل السنة وشتت شملهم وعملت على اختلاف كلمتهم.. هذه رؤية رأيتها اليوم في المنام.
وأضاف خلفان: ولقد رأيت في المنام أن توجهي نحو الكعبة سليم تماما.. اللهم ثبتني ومن معي على دينك.. لا إله إلا انت سبحانك عليك توكلت وإليك انيب.
وتابع: اتقوا الله يا حكام قطر في أمة محمد.. كونوا مع المملكة فلقد رأيت في المنام صلاتكم في غير اتجاه الكعبة في حين أن صلاتنا نحوها تماما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياابن خلفان ، الربيع ركبهم شيطان ، ولفت بهم لفايف إيران ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام زين بس كلمه ودى اعرف معناه كونوا مع المملكه ولما ذا لم تقل كونوا مع دول الخليج او معنا ومع السعوديه ليش اسم المملكه بالذات اقرا ما بين السطور ما عليش فكرت فيها الف مره
مغرد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترا يا ضا حى خلفان الدول المقا طعه 4 ادول وليست المملكه فقط وانا اشوف بعض الكتابات من نا حية الا مرات بدت تغير الهجه تحط المسئوليه على المملكه بمعنى هى من حدتنا على فعلت ذلك يا ضا حى قل كونوا مع الله ثم معنى يا الدول الا ربع
نهار السلام[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغرييييب . .
لاغرد ضاحي . . يختفي قرقاش . . !
ولاظهر قرقاش . . يغيب ضاحي . . !
لايكونو شخص واحد بمعرفين اثنين سالفة بعض اصحابنا في ذا ، ، ،؟
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9697 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم المملكه هي من تقود دفة النزال
لذلك يقال المملكه ولاغير المملكه
لان الدول الثلاثه الاخرى لاوزن لها دون المملكه 😊
فالحل والربط بيد سلمان الحزم فقط والبقيه وضع المتفرج 😎✋
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ابشرك كلهم موجودين ,, واحد يقرقش والثاني يضحضح …. يااخ نهار ,,