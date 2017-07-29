خلفان لـ " قطر " : اتقوا الله في أمة " محمد " وكونوا مع المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، إنه شاهد رؤية في منامة تؤكد أن قطر فرقت أهل اسنة وشتت شملهم.

وكتب خلفان عبر حسابه على تويتر: قطر فرقت أهل السنة وشتت شملهم وعملت على اختلاف كلمتهم.. هذه رؤية رأيتها اليوم في المنام.

وأضاف خلفان: ولقد رأيت في المنام أن توجهي نحو الكعبة سليم تماما.. اللهم ثبتني ومن معي على دينك.. لا إله إلا انت سبحانك عليك توكلت وإليك انيب.

وتابع: اتقوا الله يا حكام قطر في أمة محمد.. كونوا مع المملكة فلقد رأيت في المنام صلاتكم في غير اتجاه الكعبة في حين أن صلاتنا نحوها تماما.