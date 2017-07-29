25 % ارتفاع أسعار " السواكني " بعد حظر الأغنام الصومالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعرب تجار أغنام عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار الأغنام ” السواكني ” خلال الستة أشهر الماضية بنسب تتراوح بين 10-25%، مرجعين ذلك لوقف استيراد الأغنام من الصومال، واقتراب عيد الأضحى.

وأضافو إن أسعار الأغنام ” السواكني ” ارتفعت من 400 ريال إلى 500 ريال للأحجام الصغيرة، والمتوسطة من 650 إلى 750 ريالاً، بينما وصلت أسعار الأحجام الكبيرة إلى 850 ريالاً بعد أن كانت في حدود 750 ريالاً.

وأوضحوا أن السودان يعتبر المصدر الأساسي لهذه النوعية من الأغنام، إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يرتبط بتطورات جديدة بالسودان مشيرين إلى إستمرار أرتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بسبب المواسم.