مختلة تهدد بتفجير طائرة تركية متوجهة من المغرب إلى إسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أمرت محكمة جزائرية بإيداع امرأة مغربية مصحة الأمراض العقلية، بعدما هددت بتفجير طائرة تركية كانت متوجهة من المغرب إلى إسطنبول.

وشهد مطار هواري بومدين بالجزائر الثلاثاء الماضي حالة استنفار قصوى، بعد أن حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على أرضية المطار بصورة اضطرارية، من جراء تلقي إنذار بوجود قنبلة داخل الطائرة.

وسارعت قوات الشرطة المختصة إلى إجلاء ركاب الطائرة والقيام بفحص وتفتيش دقيقين لكل أرجائها، وتأكدت من عدم وجود أي مادة متفجرة داخلها. وجرى بعد ذلك السماح لركاب الطائرة بالصعود إليها مجددا لمواصلة الرحلة نحو إسطنبول، بعد توقف دام حوالى ساعة ونصف الساعة، فيما تم توقيف الراكبة المغربية التي كانت قد هددت أثناء الرحلة بأنها ستقوم بتفجير الطائرة بقنبلة لديها.

وبين الفحص الطبي للمرأة المغربية أنها ليست بكامل قواها العقلية، علما أنها أثارت هلعا وسط المسافرين على الرحلة بين مدينة الدار البيضاء المغربية وإسطنبول التركية.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المتهمة في هذه القضية مغربية الجنسية، تبلغ من العمر 24 سنة، وكانت تعيش في اليمن قبل عودتها للمغرب، مشيرة إلى أنها تعاني من اضطرابات نفسية.