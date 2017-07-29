اختتام مشاركة كشافة المملكة في التجمع المتوسطي بالمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اختتمت الكشافة السعودية مؤخراً، مشاركتها في التجمع المتوسطي، الذي نظمته الكشفية الحسنية المغربية، بالمركز الكشفي الوطني عبدالكريم الفلوس بالمعمورة، بعنوان “الكشفية.. قيم تجمعنا”, بمشاركة أكثر من 340 كشافاً من مرحلة الكشاف المتقدم، يمثلون الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية .

وأفاد رئيس الوفد السعودي عبدالهادي عبدالله الثويني، أن فعاليات التجمع تميزت ببرامج وأنشطة تربوية، وورش عمل كشفية، ومسابقات، ومنتديات للتعارف والحوار وتقوية العلاقات الإنسانية، وتعزيز قيم التسامح والتعاون والتكامل بين الشباب، كما كان فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين في جميع المجالات ومن أهمها التنمية المستدامة والحوكمة والمحافظة على البيئة، وبرامج في التنمية الاجتماعية والتربية على المواطنة، وتحفيز الشباب للانخراط بالعمل التطوعي .

وأوضح الثويني, أن الوفد السعودي شارك بعددٍ من القادة الكشفيين والكشافين من قطاع وزارة التعليم، تم ترشيحهم من إدارات التعليم في القريات ومحايل عسير والقصيم والطائف، أسهموا مع المشاركين في تحقيق أهداف التجمع وشعاره من خلال مساراته التي تضمنها عن المسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، واكتشاف المغرب، وتجاوز التحديات، والتنمية الذاتية، وقرية التنمية العالمية.