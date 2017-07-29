الإمارات ترحب بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتؤكد استعدادها للتعاون معه - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكدت استعدادها للتعاون معه .

وجاء في بيان أدلى به أحمد المحمود القائم بأعمال بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس في الجمعية العامة تحت البند المتصل بـ ” التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” دعم الدولة للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف بما في ذلك التزامها بمواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعنية مع الدول وتقديم المساعدة لها لبناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث الإرهاب من جذوره.

وشدد المحمود في البيان الذي اوردته وكالة انباء الامارات على حاجة المجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل ضد كل من يدعم ويمول الجماعات الإرهابية.. ونوه إلى أن دولة الإمارات التي تؤمن بقدرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز التعاون بين الدول ومختلف كيانات الأمم المتحدة، تحث هذا المكتب على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتركيز على نهج الوقاية إلى جانب العمل نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وقال ” إنه من الضروري الحرص على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والمساعدة في بناء القدرات، وإرساء الاستقرار والإعمار ” ، مشيرا إلى بعض مساهمات الدولة مثل دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل مساعدة الدول على تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكد عدم قدرة أي دولة على العمل بمعزل عن بعضها في مواجهة الإرهاب والتطرف مذكرا بهذا الشأن بمخرجات قمة الرياض التاريخية التي عقدت في مايو الماضي بمشاركة أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توثيق التعاون وتحسين التنسيق لمحاربة قوى التطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.