بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة
أقدم شاب على إنهاء خلافه مع عائلته، بطريقة مثيرة أثناء زفاف شقيقته .
حيث تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصة رائعة بين شاب وشقيقته في حفل زفافها، وعلق ناشر الفيديو مؤكدًا أن الشاب كان على خلاف مع شقيقته والأسرة وظل لفترة طويلة مبتعدًا عنهم إلا أنه فاجأهم وعاد في ليلة زفاف شقيقته ليتم تنقية الأجواء وتصفية الخلافات التي أنهاها بهذه الرقصة السعيدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10031 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9697 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
حلوين 😊
abu – rakan[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
مزززززززززززززززززززززززززززهـ
نهار السلام[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا الرقصه . . ؟
شكله يشتغل طيار او يحلم بكذا ، ، ،