بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب على إنهاء خلافه مع عائلته، بطريقة مثيرة أثناء زفاف شقيقته .

حيث تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصة رائعة بين شاب وشقيقته في حفل زفافها، وعلق ناشر الفيديو مؤكدًا أن الشاب كان على خلاف مع شقيقته والأسرة وظل لفترة طويلة مبتعدًا عنهم إلا أنه فاجأهم وعاد في ليلة زفاف شقيقته ليتم تنقية الأجواء وتصفية الخلافات التي أنهاها بهذه الرقصة السعيدة.