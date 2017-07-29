 بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة

بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة

بالفيديو.. شاب يحل مشاكله مع عائلته بطريقة مثيرة
نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب على إنهاء خلافه مع عائلته، بطريقة مثيرة أثناء زفاف شقيقته .

حيث تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصة رائعة بين شاب وشقيقته في حفل زفافها، وعلق ناشر الفيديو مؤكدًا أن الشاب كان على خلاف مع شقيقته والأسرة وظل لفترة طويلة مبتعدًا عنهم إلا أنه فاجأهم وعاد في ليلة زفاف شقيقته ليتم تنقية الأجواء وتصفية الخلافات التي أنهاها بهذه الرقصة السعيدة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين

مزززززززززززززززززززززززززززهـ

[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش ذا الرقصه . . ؟
شكله يشتغل طيار او يحلم بكذا ، ، ،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *