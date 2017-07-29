2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أن هناك مسلحين اثنين من ضمن القتلى الـ ٤٠ حوثي في الجابري كانا يحملان بطاقتي هوية من قطر.

وكانت طائرات القوات سعودية قتلت 40 حوثيا على الحدود اليمنية السعودية، كما استشهد أربعة جنود من الجيش السعودي نتيجة للمعارك الدائرة على المناطق الحدودية مع اليمن .