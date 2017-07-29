 2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. 2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري

2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري

2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أن هناك مسلحين اثنين من ضمن القتلى الـ ٤٠ حوثي في الجابري كانا يحملان بطاقتي هوية من قطر.

وكانت طائرات القوات سعودية قتلت 40 حوثيا على الحدود اليمنية السعودية، كما استشهد أربعة جنود من الجيش السعودي نتيجة للمعارك الدائرة على المناطق الحدودية مع اليمن .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 2626 ] نشر منذ 11 دقيقة

اربعة قتلى في الجيش السعوديّ!!
ليش ماتقول اربعة شهداء من الجيش السعودي
تقبلهم الله قبول حسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *