2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري - صحيفة صدى الالكترونية

2 مسلحين يحملون هوية من قطر ضمن قتلى الجابري
كشفت مصادر أن هناك مسلحين اثنين من ضمن القتلى الـ ٤٠ حوثي في الجابري كانا يحملان بطاقتي هوية من قطر.
وكانت طائرات القوات سعودية قتلت 40 حوثيا على الحدود اليمنية السعودية، كما استشهد أربعة جنود من الجيش السعودي نتيجة للمعارك الدائرة على المناطق الحدودية مع اليمن .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30795 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2626 ] نشر منذ 11 دقيقة
اربعة قتلى في الجيش السعوديّ!!
ليش ماتقول اربعة شهداء من الجيش السعودي
تقبلهم الله قبول حسن