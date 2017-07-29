بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة هاجمها عنكبوت على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار تداول مقطع فيديو يرصد لحظة زحف عنكبوت كبير على ذراع مراسلة إخبارية أثناء تقديمها تقريراً على الهواء مباشرة ، اعجاب الآلاف من المشاهدين عقب تداوله بمواقع التواصل الأجتماعي ، الذين اثنوا على رد فعل المذيعة التي واصلت تقديم فقرتها بشجاعة ، وحصل الفيديو على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 300.000 مشاهدة.

ويظهر الفيديو المتداول ، المذيعة شانون موراي وهي تقدم تقريرها الإخباري عن إضراب العمال في مطار دالاس الدولي، عندما شوهد عنكبوت كبير يزحف على ذراعها.

وأبدت موراي شجاعة كبيرة، حيث تابعت تقريرها الإخباري دون أن تأبه أو تخاف من العنكبوت الذي كانت يزحف على ذراعها.

وكشفت المراسلة في وقت لاحق، بأنها لم تكن على علم بوجود العنكبوت أثناء بثها للتقرير، وقالت بأنها شعرت بشيء يتحرك على ذراعها إلا أنها لم تعرف بأنه عنكبوت.