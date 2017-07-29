مجلس عائلي يٌكلف شاباً بهتك عرض فتاة انتقاماً من شقيقها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قرر كبار إحدى العائلات بقرية موزافارا أباد في مدينة مولتان في إقليم بنجاب الباكستاني ، بتكليف أحد الشباب باغتصاب فتاة داخل منزلها أنتقاماً من شقيقها الذي أقدم على اغتصاب فتاة من نفس العائلة أثناء تواجدها بالحقل .

وكانت إحدى فتيات هذه العائلة، والبالغة من العمر 12 أو 13 عاماً، تقطّع الحشائش في حقل قريب من البيت يوم 16 يوليو/ تموز عندما اغتصبها شاب من أقاربها يبلغ من العمر 16 عاماً.

وفي الأيام التي أعقبت الحادثة، اجتمع كبار العائلة في صدمة وغضب مما حدث في محاولة لحل المشكلة ، وقرر كبار العائلة الذين يعملون في مجلس المدينة أن تأخذ العدالة مجراها كنوع من الانتقام، وطالبوا شقيق الضحية البالغ من العمر 16 عاماً باغتصاب شقيقة المعتدي أيضاً انتقاماً منه على جريمته.

وبالفعل نفذ الشاب الاعتداء على الفتاة، باغتصابها في بيت أهله فيما وصفه أهالي القرية “ باغتصاب الانتقام ” .