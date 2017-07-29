صحيفة إنجليزية: ضبط شيخة قطرية تمارس الدعارة مع 7 رجال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

كشفت صحيفة ” الفايننشال تايمز” البريطانية عن فضيحة من العيار الثقيل، بعدما حصلت من مصادرها على تفاصيل ضبط أميرة قطرية متلبسة بممارسة الجنس الجماعي بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الصيحفة إن الشرطة البريطانية فوجئت عند اقتفاء أثر أحد المشتبه بهم الذي دخل إلى جناح فندقي في ملكية أميرة قطرية بهذه الأخيرة في وضعية مخلة، حيث كانت بصدد ممارسة الجنس مع 3 رجال بريطانيين داخل غرفة، فيما كان أربعة آخرون ينتظرون دورهم في الرواق.

وأفادت التحقيقات أن الأميرة القطرية، وتدعى الشيخة سلوى وهي نجلة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قد اتفقت مع وسيط على استقدام رجال بمواصفات جسدية خاصة ولهم خبرة في ممارسة الجنس الجماعي بطرق مثيرة.

وتم إحالة الأميرة إلى الشرطة بقضية دعارة لأنها تدفع المال مقابل الجنس، وقبل أن تتصاعد الأمور عرضت السفارة القطرية بلندن على الصحيفة مبلغ 50 مليون دولار لعدم نشر تفاصيل القضية، لكنها رفضت العرض ونشرت الخبر بالتفاصيل.