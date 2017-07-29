صحيفة إنجليزية: ضبط شيخة قطرية تمارس الدعارة مع 7 رجال - صحيفة صدى الالكترونية

صحيفة إنجليزية: ضبط شيخة قطرية تمارس الدعارة مع 7 رجال
كشفت صحيفة ” الفايننشال تايمز” البريطانية عن فضيحة من العيار الثقيل، بعدما حصلت من مصادرها على تفاصيل ضبط أميرة قطرية متلبسة بممارسة الجنس الجماعي بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.
وقالت الصيحفة إن الشرطة البريطانية فوجئت عند اقتفاء أثر أحد المشتبه بهم الذي دخل إلى جناح فندقي في ملكية أميرة قطرية بهذه الأخيرة في وضعية مخلة، حيث كانت بصدد ممارسة الجنس مع 3 رجال بريطانيين داخل غرفة، فيما كان أربعة آخرون ينتظرون دورهم في الرواق.
وأفادت التحقيقات أن الأميرة القطرية، وتدعى الشيخة سلوى وهي نجلة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قد اتفقت مع وسيط على استقدام رجال بمواصفات جسدية خاصة ولهم خبرة في ممارسة الجنس الجماعي بطرق مثيرة.
وتم إحالة الأميرة إلى الشرطة بقضية دعارة لأنها تدفع المال مقابل الجنس، وقبل أن تتصاعد الأمور عرضت السفارة القطرية بلندن على الصحيفة مبلغ 50 مليون دولار لعدم نشر تفاصيل القضية، لكنها رفضت العرض ونشرت الخبر بالتفاصيل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 42 دقيقة
……..
,, هاالكلام ماينفع القضيه القائمه بشيء ,, استروا مثل هاالكلام باالأعراض حتى ولو هو صحيح ,,
,, اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض .. آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 29 دقيقة
امين
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9687 ] نشر منذ 26 دقيقة
الخلاف السياسي
لايعني التجريح والتشهير
فلنحترم مبادئنا ياسادة
همس ~[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 23 دقيقة
هالكلام عييييب يجي ………. ~
ابو يزن[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 20 دقيقة
ربي الي فضحهم وفضح خبث هذه الحكومه العفنه خل الاخونجيون الكلاب يعرفون أن حكومةقطر ماشرت مشايخ الاخونجيون إلا من أجل ان ينبحون بأسم الربيع اليهودي لتمزيق الدول العربية والخليجية.. لأن حكومة قطر ماهي كفو تتمسك بالشريعة..هم حمير اليهود خونه وعملاء للاتراك.والمجوس..
ابو مشعل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 19 دقيقة
الشيخ حمد بن جاسم لايوجد له بنت باسم سلوى
اسماء بنات الشيخ حمد بن جاسم نور لمياء مريم العنود شريفة مي مياسة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا موضوع قديم اوي اوي اوي والمسكينه مريضه برغبتها الشديده في الجنس وعايشه في لندن
وادارة الجريده ما عندها سالفه والا كان اخذو ال 50 مليون جنيهه ولا نشرو الخبر
قادم[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو محمد ،، رد عاقل واؤيدك تماما
الحديث في الأعراض لا طائل منه سوى الفضيحة
شكرا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 10 دقائق
جزاك الله خير يااخ قادم ,, نعم مثل هاالكلام …… لا طائل منه ,, بارك الله فيك ,,
سلمان الزهايمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
حتى عندنا
حصه بت سلوم
ابن الموسوس
كحبه بفلوس نا
وكثير من بنات
الاومراء
أبو عبد الله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 دقيقة
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : “إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر”