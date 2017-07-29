‏فيصل القاسم لسان الجزيرة الكاذب وبوقها المتناقض وفق أهواء الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 124 2 فيديوهات متنوعة فيصل القاسم لسان الجزيرة الكاذب وبوقها المتناقض وفق أهواء الدوحة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 14 دقيقة
لقد شبعنا من هرائكم ومغثتكم على مدى عقود طويلة وانت على راسهم ,فدولكم منذ استقلالها كانت علة من العلل التي لا شفاء منها وطالما صدعتم رؤوسنا بالتقدمية والحرية والممانعة والمقاومة والى اخر المعزوفة الممله وكانت النتيجة واضحة لكل ذي فطرة وعقل سليم , وبلادكم واهلها والواقع المرير يشهد على كذبكم وخداعكم وتضليلكم وان بلادكم لم تكن يوما قدوة في اي مجال وليست اليوم الا خرابة تنعق على اطلالها البوم والغربان فاقصرو حديثكم وكفو اذاكم فلستم اهل لاي شيىء , وكما قيل دع المكارم ترحل لبغيتها وأقعد فانك انت الطاقع الفاسي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30771 ] نشر منذ 7 دقائق
احسنت يااخ مطر اسود ,, كفيت و وفيت لافض فوك ,,
,, لقد امطرتهم شهباً .. بارك الله فيك ,,