85 مليون دولارقيمة تمويل المملكة لمستشفى الملك سلمان بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

85 مليون دولارقيمة تمويل المملكة لمستشفى الملك سلمان بتونس
مولت المملكة العربية السعودية مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز متعدد الاختصاصات في مدينة القيروان بجمهورية تونس ،بقيمة 85 مليون دولار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.
جاء ذلك أثناء ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة ، أول أمس الخميس ، ووقع الاتفاقية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسام ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبدالكافي.
همس ~[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 52 دقيقة
عندنا مناطق كثيررررره اولى بهالمشروع ~
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 48 دقيقة
جزاهم الله خير
لكن المستشفى الي عندنا متوقف البناء فيه من فتره بسبب الفلوس لم تدفع للمقاول ليستمر في عمله
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 34 دقيقة
مستشفى جازان للولاده كان اولى متعثر له سنين