85 مليون دولارقيمة تمويل المملكة لمستشفى الملك سلمان بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

مولت المملكة العربية السعودية مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز متعدد الاختصاصات في مدينة القيروان بجمهورية تونس ،بقيمة 85 مليون دولار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

جاء ذلك أثناء ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة ، أول أمس الخميس ، ووقع الاتفاقية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسام ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبدالكافي.