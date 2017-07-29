مقتل وإصابة 5 في اشتباكات بين الوطني والمليشيات بشبوة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقى ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر المليشيا بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي بجبهة عسيلان محافظة شبوة.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية ” إن المليشيا الانقلابية نفذت محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة عند ساعات أمس الجمعة غرب مديرية عسيلان أعقبها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتمكن الجيش الوطني اليمني من إجبار المتسللين على التراجع بعد تكبيدهم قتلى وجرحى، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفتا تعزيزات للمليشيا الانقلابية في هجر كحلان وجنوب جبل جندلة غرب مديرية عسيلان.