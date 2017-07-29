ورشتا عمل عن الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

نظم القطاعان الصحيان بمحافظتي النماص وتنومة ورشتي عمل عن الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديد تماشياً مع رؤية الوزارة وذلك بحضور مدير القطاع الصحي بالنماص الاستاذ صالح بن عبدالله رداد ومدير القطاع الصحي بمحافظة تنومه علي بن محمد الاسمري.

واستهدفت ورشتا العمل رؤساء الأقسام ومدراء وأطباء المراكز الصحية حيث تم تبسيط وشرح مفاهيم اللائحة ليتمكن الجميع من العمل بها وتطبيقها وشرح نماذج الاداء الوظيفي للوظائف الإشرافية والغير إشرافية والتي سوف يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ ١-١-١٤٣٩هـ.