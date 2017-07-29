اعتقد أنها ممسوسة من الشيطان فقتلها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم أميركي يٌدعى رودريك جيرونيمو ( 55 عاما) ، من فيرمونت على قتل والدته غيرتروده ألوارت (82 عاما) لأعتقاده أنها ممسوسة .

وعقب اعتقال الشرطة الأمريكية له ، أعترف المتهم بذنبه ، مؤكداً أنه دفع طاولة بعنف باتجاهها، وضربها على رأسها بقنينة نبيذ، قبل أن يلقي ماء في فمها عنوة ” لطرد الشيطان من داخلها ” فلقيت الأم حتفها .

واتفق الدفاع والادعاء على أن جيرونيمو كان يعاني مرضا نفسيا حينذاك، وخفضت تهمته لتصبح القتل غير العمد.

ومن المقرر صدور الحكم بحقه في 18 تشرين الثاني، ويواجه جيرونيمو عقوبة السجن ما بين عام إلى 15 عاما.