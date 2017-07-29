نادي المتوسطة 17 التطوعي للبنات يشارك في حملة النظافة بالسودة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

شارك الفريق التطوعي بالنادي الموسمي الثالث بالمتوسطة السابعة عشرة للبنات بخميس مشيط في حملة النظافة ” النظافة دين وخلق ” في متنزه السودة ، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير .

وأوضحت قائدة المدرسة الأستاذة عيدة الأحمري أن المشاركة تأتي في إطار خطة وبرامج النادي ، الرامية إلى نشر ثقافة التطوع ومشاركة الإدارات الحكومية والمجتمع في البرامج المختلفة ، لافتة إلى أنه تم إطلاع سمو نائب أمير المنطقة على تجربة وجهود النادي في المجال الخدمي والتطوعي .

من جهته ثمن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان جهود منسوبات النادي وقائدة المدرسة لقاء جهودهن المتميزة وتفعيل المدرسة لبرامج المسؤولية الاجتماعية بشكل أمثل .