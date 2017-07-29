فيل يدوس مدربه حتى الموت في محمية طبيعية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في واقعة مخيفة ، أقدم فيل يٌدعى ” مباجاني ” على مهاجمة مدربه ” إينوك كوفندادا (50 عاماً) ” ، ودهسه حتى الموت لاستخدامه العصا في تعامله معه ، بينما كان مجموعة من السياح يحاولون امتطاءه ، داخل محميه طبيعية القرب من شلالات فيكتوريا، على الحدود بين زامببيا وزيمبابوي .

فيما سارع الحراس إلى المكان، وتمكنوا من التعامل مع الموقف، وأطلقوا النار على الفيل وأردوه قتيلاً في مكانه، وعملوا على تأمين السياح الذي كانوا في المكان لحظة وقوع الحادثة.

ويقول العاملون في الحديقة، إن الفيل سبق وهاجم إينوك مرتين قبل ذلك، لكنه نجا في الحادثتين، غير أن ضربات الفيل هذه المرة كانت قاتلة، ووصلت الشرطة إلى المكان، لتجد الضحية مضرجاً بالدماء على الأرض وقد فارق الحياة.