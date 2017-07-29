كشف تفاصيل المطاردة التي أودت بحياة اثنين من المجاهدين في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم فرع إدارة المجاهدين في جازان بالإنابة عيسى حريصي، تفاصيل مطاردة دورية تابعة لها لسيارة مشبوهة بفيفاء صباح أمس الأول الخميس، والتي نتج عنها انقلاب الدورية ووفاة اثنين من المجاهدين، مؤكدا أن الدورية اشتبهت في سيارة ” ماليبو ” كانت تسير بسرعة عالية بالطريق بين العيدابي وصبيا، فتمت مخاطبة قائدها عبر مكبرات الصوت للتوقف إلا أنه لم يمتثل، فتمت متابعتها، وإبلاغ العمليات بمواصفاتها.

وأضاف أنه بوصول السيارة المشبوهة لقرية جخيرة وخلفها دورية المجاهدين ظهرت سيارة أخرى “جيب مصندق” وترصدت للدورية وصدمتها من الخلف بقوة ما أدى لانحراف الدورية وانقلابها، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وأبان أنه بعد إبلاغ العمليات بالحادث، تم إرسال فرق اسعافية للموقع حيث تبين وفاة أحد المجاهدين في الموقع، فيما توفي الآخر بعد نقله لمستشفى صبيا العام.

وأوضح الحريصي أن دوريات أخرى من فرقة الطوارئ وإدارة المجاهدين واصلت تعقب المركبة التي تسببت في الحادث وتم العثور عليها متوقفة في قرية الحلة، وتم القبض على أحد المشتبه فيهم كان بالقرب من المركبة، وتمت مباشرة التحقيق معه من قبل الجهات المختصة.

وأبانت إدارة المجاهدين بجازان أن فرديها اللذين توفيا في الحادث هما ” علي بن أحمد عيسى زعلة ” و “علي بن موسى حسين الغزواني “.