كشف تفاصيل المطاردة التي أودت بحياة اثنين من المجاهدين في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

كشف تفاصيل المطاردة التي أودت بحياة اثنين من المجاهدين في جازان
كشف المتحدث الرسمي باسم فرع إدارة المجاهدين في جازان بالإنابة عيسى حريصي، تفاصيل مطاردة دورية تابعة لها لسيارة مشبوهة بفيفاء صباح أمس الأول الخميس، والتي نتج عنها انقلاب الدورية ووفاة اثنين من المجاهدين، مؤكدا أن الدورية اشتبهت في سيارة ” ماليبو ” كانت تسير بسرعة عالية بالطريق بين العيدابي وصبيا، فتمت مخاطبة قائدها عبر مكبرات الصوت للتوقف إلا أنه لم يمتثل، فتمت متابعتها، وإبلاغ العمليات بمواصفاتها.
وأضاف أنه بوصول السيارة المشبوهة لقرية جخيرة وخلفها دورية المجاهدين ظهرت سيارة أخرى “جيب مصندق” وترصدت للدورية وصدمتها من الخلف بقوة ما أدى لانحراف الدورية وانقلابها، فيما لاذ الجناة بالفرار.
وأبان أنه بعد إبلاغ العمليات بالحادث، تم إرسال فرق اسعافية للموقع حيث تبين وفاة أحد المجاهدين في الموقع، فيما توفي الآخر بعد نقله لمستشفى صبيا العام.
وأوضح الحريصي أن دوريات أخرى من فرقة الطوارئ وإدارة المجاهدين واصلت تعقب المركبة التي تسببت في الحادث وتم العثور عليها متوقفة في قرية الحلة، وتم القبض على أحد المشتبه فيهم كان بالقرب من المركبة، وتمت مباشرة التحقيق معه من قبل الجهات المختصة.
وأبانت إدارة المجاهدين بجازان أن فرديها اللذين توفيا في الحادث هما ” علي بن أحمد عيسى زعلة ” و “علي بن موسى حسين الغزواني “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30772 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته ، واحسن عزاء اهاليهما وذويهما ,, آمين ,,
,,, ومادام مسكتوا واحد ,, رجل الديك تجيب الديك ,, وينالون عقابهم بلا رحمه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم و يغفر لهم
المفروض ما يطاردونه وانما يبلغون عنه مركز العمليات ويتابعونه بكل هدؤ
طبعا صاحب السياره اللي صدم الدوريه شريك للهارب
الجنوب[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم بس جيزان مشكلتها التهريب والسيارات هاذي اغلبها مجهوله بس سوال كيف تخش الممنوعات والحدود مراقبه
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المجاهدين بجيزان ياما توفو بشر بسببهم ياخي ماله داعي المطاردة خلاص بلغ على السياره وانتهى الموضوع لازم توقفهم انت عشان تاخذ اجازه وخمس مائة ريال هذا انت أخذت اجازه ايديه العقل زين في الحالات الي زي كذا
مغرد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم وارد على ابو عمار الحنوب منا طق وعره وقرا متقطعه لو تركوه يختفى بسرعه ما تعثر عليه منا طق جبيليه مو زى المدن البا قيه للتو ضيح وفقك الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 59 دقيقة
هم تعرضو لصدم من سياره اخرى من الخلف وهذا ما سبب انقلاب سيارتهم رحمهم الله
وطبعا الصادم شريك للهارب