بالفيديو.. اعتداء وحشي لصغار الباندا على يد عاملين بمركز تكاثر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اعتداء وحشي لصغار الباندا على يد عاملين بمركز تكاثر
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد تعرض اثنان من أشبال الباندا لمعاملة وحشية على يد عمال بمركز التكاثر الصيني.
وتباينت الآراء حول مقطع الفيديو، فرأى البعض أن الحراس حاولوا السيطرة على الوضع ورأى البعض الآخر أن الباندا تم إيذاؤها.
ومن جانبه صرح مركز التكاثر الصيني بأن الحراس الثلاثة كانوا يحاولون السيطرة على الأشبال وأن الحراس تعرضوا للخدش مع الاعتراف بأنهم تعاملوا مع الأمر بشيء من القوة، وقدموا اعتذارا رسميا متعهدين بالاعتناء بالدببة على نحو أفضل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30771 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالهم حق ,,
.. اما احسنوا التعامل معهن او اطلقوهن في الغابه لهن لاب مايضيعهن ابد ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه ما عضته
همس ~[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 55 دقيقة
😔 لااا وش ذَا الوحشيه ~
كيف تهون عليهم الباندوهات الصغيرونين يسحبوهم بهالطريقه السيئه ~
مغرد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة
هذا ولا شى من بعض الشاب الى بعذبها ويفتخر يصور مثل القطط والكلاب وغيرها ال حول ولا قوة الا بالله ما فى قلوبهم رحمه انا والله قطو بالشارع اذا شاف سيارتى يجى عندها يدرى انى اجيب له تكونه يا كلها