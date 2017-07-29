بالفيديو.. اعتداء وحشي لصغار الباندا على يد عاملين بمركز تكاثر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد تعرض اثنان من أشبال الباندا لمعاملة وحشية على يد عمال بمركز التكاثر الصيني.

وتباينت الآراء حول مقطع الفيديو، فرأى البعض أن الحراس حاولوا السيطرة على الوضع ورأى البعض الآخر أن الباندا تم إيذاؤها.

ومن جانبه صرح مركز التكاثر الصيني بأن الحراس الثلاثة كانوا يحاولون السيطرة على الأشبال وأن الحراس تعرضوا للخدش مع الاعتراف بأنهم تعاملوا مع الأمر بشيء من القوة، وقدموا اعتذارا رسميا متعهدين بالاعتناء بالدببة على نحو أفضل.