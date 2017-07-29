الهندية داخله جو - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 29
يوليو
اكيد داخلها جو رهيب ,,
كأنها كانت تشتغل مع فرقة حسب الله في الهرم
لكن بصراحه داخله جو رهيب
لو نستقدمها تغني في الافراح والليالي الملاح يمكن نعدل الاوضاع الماليه من طبلتها
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 30772 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد داخلها جو رهيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 2 ساعتين
كأنها كانت تشتغل مع فرقة حسب الله في الهرم
لكن بصراحه داخله جو رهيب
لو نستقدمها تغني في الافراح والليالي الملاح يمكن نعدل الاوضاع الماليه من طبلتها