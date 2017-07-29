رجل يقتل زوجته بسبب تهكمها المستمر عليه - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يقتل زوجته بسبب تهكمها المستمر عليه
أقدم أمريكي على قتل زوجته خلال رحلة بحرية في ألاسكا بسبب تهكمها المستمر عليه .
ودخل العاملون في شركة السفينة ” إمرالد برينسيس ” إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عاما) وزوجته ليجدوا هذه الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس .
وقبل وصول عناصر الأمن أفاد شهود أسرعوا إلى غرفة الزوجين بوجود دم على يدي مانازانريس وملابسه، وسأل أحد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها: ” كانت تسخر مني باستمرار ” على ما جاء في وثائق القضية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارهابيون كل شي يحدث عندهم ,, لا غرابة باالموضوع ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مسكين مدمن المروانا وسببت له ضعف جنسي والمراة ولعت من بروده فاخذت تمسخره وتتطنز عليه فعصب الزوج وقتلها
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 9 دقائق
بعض الرجال خروف كثير حريمهم تتم سخر عليه حتى الضرب وبلمجالس يعد نفسه رجال اعرف أناس الله هم لاشماته يفتح باب السيارة له وديون علشان تسافر الرجل القوي غصب تحترمه الزوجه ومعنى القوي ليس بالشدة بالمعقول لين وشدة الرجل لازم يحترم يكلمة( لا) وكل شي (نعم) تقلل القيمة والنساء عامة تنكر المعروف مهم أخلصت قال رسولنا الكريم تكفرن العشير فهل عرفنامعنى وطبقنا هذا الحديث ٠