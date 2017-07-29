رجل يقتل زوجته بسبب تهكمها المستمر عليه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدم أمريكي على قتل زوجته خلال رحلة بحرية في ألاسكا بسبب تهكمها المستمر عليه .

ودخل العاملون في شركة السفينة ” إمرالد برينسيس ” إلى الحجرة التي يقيم فيها كينيث مانزاناريس (39 عاما) وزوجته ليجدوا هذه الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح كبير في الرأس .

وقبل وصول عناصر الأمن أفاد شهود أسرعوا إلى غرفة الزوجين بوجود دم على يدي مانازانريس وملابسه، وسأل أحد الشهود عما حصل فرد مانزاناريس عندها: ” كانت تسخر مني باستمرار ” على ما جاء في وثائق القضية.