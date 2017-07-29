فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار تداول مقطع فيديو يرصد رد فعل سلحفاة قام صاحبها بإطعامها فلفل أحمر حار ، إعجاب المئات من المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي لرد فعلها الطريف .

حيث أظهر مقطع الفيديو السلحفاة وهي تتناول الشطة التي أصابتها بالغضب الشديد وراحت تركض بسرعة فوق الطاولة وكادت أن تسقط لكن تمكن صاحبها من الإمساك بها.