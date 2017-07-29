فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار
أثار تداول مقطع فيديو يرصد رد فعل سلحفاة قام صاحبها بإطعامها فلفل أحمر حار ، إعجاب المئات من المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي لرد فعلها الطريف .
حيث أظهر مقطع الفيديو السلحفاة وهي تتناول الشطة التي أصابتها بالغضب الشديد وراحت تركض بسرعة فوق الطاولة وكادت أن تسقط لكن تمكن صاحبها من الإمساك بها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30772 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرام عليك ليش تغش المسكينه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليه الحقير
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولعت الضعيفه ,,