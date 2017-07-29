 فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

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فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار

فيديو طريف لسلحفاه أثناء تناولها الفلفل الحار
نورة الشهري(صدى):

أثار تداول مقطع فيديو يرصد رد فعل سلحفاة قام صاحبها بإطعامها فلفل أحمر حار ، إعجاب المئات من المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي لرد فعلها الطريف .

حيث أظهر مقطع الفيديو السلحفاة وهي تتناول الشطة التي أصابتها بالغضب الشديد وراحت تركض بسرعة فوق الطاولة وكادت أن تسقط لكن تمكن صاحبها من الإمساك بها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30772 ] نشر منذ 2 ساعتين

حرام عليك ليش تغش المسكينه ,,

[ عدد التعليقات: 11794 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله عليه الحقير

[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولعت الضعيفه ,,

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