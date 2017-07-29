أمريكا تحمل دولتين مسؤولية صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، كلا من الصين وروسيا ” مسؤولية خاصة ” في تفاقم الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وأضاف تيلرسون في بيان “نظرا إلى أنهما داعمتان اقتصاديتان للبرنامج النووي البالستي لكوريا الشمالية، فإنّ الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في تصاعد الخطر على الأمن الإقليمي والعالمي”.

واعتبر تيلرسون، أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي هو ” انتهاك صارخ لقرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدولي تعكس إرادة المجتمع الدولي “.