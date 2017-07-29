أمريكا تحمل دولتين مسؤولية صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تحمل دولتين مسؤولية صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات
حمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، كلا من الصين وروسيا ” مسؤولية خاصة ” في تفاقم الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.
وأضاف تيلرسون في بيان “نظرا إلى أنهما داعمتان اقتصاديتان للبرنامج النووي البالستي لكوريا الشمالية، فإنّ الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في تصاعد الخطر على الأمن الإقليمي والعالمي”.
واعتبر تيلرسون، أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي هو ” انتهاك صارخ لقرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدولي تعكس إرادة المجتمع الدولي “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30771 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدوا يقاحصون الأمريكان …
.. لالا .. لا الصين ولا روسيا لهم دخل باالموضوع ،،،
,,, لكن قل جاحشتوا على قفاكم وتبون على أيٍ كان تتعذرون وتطشون بلاكم .. الله يستر ان مااتهمتوا العرب ..
,, ماهي بعيده ولا صعبه عليكم ,,,