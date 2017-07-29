زعيم كوريا الشمالية: أمريكا بكاملها باتت في مرمى صواريخنا - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونج يانج إثر التجربة التي أجرتها بلاده أمس الجمعة، وأطلقت خلالها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وأكد كيم أن التجربة الصاروخية الأخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ “في أي مكان وأي وقت”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أكدت السبت إجراء تجربة ثانية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قائلة إن الصاروخ يهدف إلى توجيه “تحذير شديد” للولايات المتحدة.

وشددت كوريا الشمالية على أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي يستهدف قطع أبعد مسافة، أنطلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر. وأضافت أن الصاروخ قطع مسافة 998 كيلومترا وأكد مجددا على قدراته.

وذكرت الوكالة أن التجربة جاءت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي نقلت عنه قوله إن برنامج أسلحة البلاد من الأصول التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التراجع عنها أو استبدالها.