زعيم كوريا الشمالية: أمريكا بكاملها باتت في مرمى صواريخنا - صحيفة صدى الالكترونية

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا بكاملها باتت في مرمى صواريخنا
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونج يانج إثر التجربة التي أجرتها بلاده أمس الجمعة، وأطلقت خلالها صاروخا بالستيا عابرا للقارات.
وأكد كيم أن التجربة الصاروخية الأخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ “في أي مكان وأي وقت”.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أكدت السبت إجراء تجربة ثانية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قائلة إن الصاروخ يهدف إلى توجيه “تحذير شديد” للولايات المتحدة.
وشددت كوريا الشمالية على أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي يستهدف قطع أبعد مسافة، أنطلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر. وأضافت أن الصاروخ قطع مسافة 998 كيلومترا وأكد مجددا على قدراته.
وذكرت الوكالة أن التجربة جاءت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي نقلت عنه قوله إن برنامج أسلحة البلاد من الأصول التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التراجع عنها أو استبدالها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30771 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ماهو بسيط , ابو خدود حمر قمرٍ تقل خوخ ,, طلع لهم الكرت الأحمر ,,
رمبو العرب[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيلهم بينهم لو اندلعت حرب في المنطقة كل القوي الكبري في العالم سوف تتوجد في المنطقة ونفتك منهم للابد ويغادرو منطقة الصراع في سوريا ويتجهو صوب الجزيرة الكورية طبعا الصين وروسيا حلفاء لكوريا الشمالية في الخفاء ربما تتهور كوريا الشمالية وتطلق صواريخها باتجاه حلفاء وشنطن كوريا الجنوبية واليابان وترد عليها وشنطن برد قوي ربما تمحي كوريا الشمالية من الكرة الارضية
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9687 ] نشر منذ 45 دقيقة
دخيلك يالله من هالارعن 😥😥
لايودينا في داهيه
طيب انتظر بعد اذنك لحد ماتخرج وافرح بشهادتي
وبعدها انسف العالم 😂😂