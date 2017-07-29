بالفيديو.. خالد بن طلال يتكفل بنفقات طفل غادر المملكة بسبب رسوم المرافقين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن الأمير خالد بن طلال، عن تكفله بنفقات معيشة وتعليم طفل يُدعى ” معاذ “، الذي غادر المملكة بقرار من أسرته لعدم قدرتها على دفع الرسوم الجديدة المقررة على المرافقين للعمالة الوافدة.

وشكر الأمير خالد، السيدة التي أوصلته إلى الطفل، بعدما طلب إيصاله بالطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة خلال توديعه زملاءه في حلقة القرآن التي يتعلم بها حزناً على فراقهم، كما شرح معلمه خلال المقطع القصة كاملة، داعياً من يستطيع مساعدته إلى التخفيف عنه وعن أسرته.

وغرد الأمير خالد بن طلال، عبر حسابه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” من يستطيع أن يوصلنا إلى عنوان الابن معاذ الذي ظهر في المقطع السابق أو بالداعية الذي تحدث عن قضيته حتى لو سافر نرغب بإعادته والتكفل بقضيته “، قبل أن يعود مجدداً ويكتب: ” جزى الله خيراً المرأة التي دلتنا على مقطع الابن معاذ، وكانت سبب في تفريج هموم عائلته، والدال على الخير كفاعله “.