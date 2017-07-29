الأهلي المصري يفوز على نصر حسين الجزائري ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تأهل نادي الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية، بفوزه على نادي نصر حسين داي الجزائري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، علي ملعب السلام بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الفيصلي الأردني المتصدر بسبع نقاط ، فيما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم الوحدة الإماراتي في المركز الرابع بدون نقاط.

وحسم الأهلي تأهله للدور نصف النهائي للبطولة العربية، كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، حيث لن يستطع أي فريق الوصول إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعات الأخري.

تقدم نصر حسين داي بهدف في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب عدادي توفيق، ثم نجح الأهلي في العودة للقاء من جديد وسجل هدفين عبر صالح جمعة من ضربة جزاء في الدقيقة 75 ، وعمرو بركات في الوقت القاتل في الدقيقة 93.