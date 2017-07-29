كوريا الجنوبية تعد إجراءات مستقلة ضد تهديد بيونج يانج النووي - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، اليوم السبت، أن بلاده ستعد إجراءات مستقلة لتقييد التهديد النووي لكوريا الشمالية بعد أن أجرت بيونجيانج تجربة ثانية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال سونج خلال مؤتمر صحفي في سول : ” إلى جانب الجهود المشتركة لردع الانتشار النووي للتهديد النووي لكوريا الشمالية نجهز إجراءات مستقلة لكبحه في أقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربتها الثانية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات .