مشهد مؤثر للشهيد الغزواني أثناء مشاركته في مراسم دفن أحد زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

مشهد مؤثر للشهيد الغزواني أثناء مشاركته في مراسم دفن أحد زملائه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشهيد النقيب أحمد الغزواني، وهو يشارك في مراسم دفن أحد زملائه الشهداء، ويقبل رأس والده.
واستشهد النقيب الغزواني، خلال المعارك التي دارت أمس الجمعة، في الحد الجنوبي، أثناء صدّ القوات المشتركة هجوماً لميليشيات الحوثيين على قطاع الخوبة بجازان، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم اثنينهم ويتقبلهم من الشهداء , ويحسن عزاء اهاليهما ومحبيهما ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 56 دقيقة
رحم الله شهيدآ بارآ بوطنة وابناء وطنة
ورسالتة عبر الواتساب
تحمل الف رسالة فهل من قاري لما بين السطور
همس ~[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يرحمهم ويسكنهم جنة الفردوس ~