مشهد مؤثر للشهيد الغزواني أثناء مشاركته في مراسم دفن أحد زملائه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشهيد النقيب أحمد الغزواني، وهو يشارك في مراسم دفن أحد زملائه الشهداء، ويقبل رأس والده.

واستشهد النقيب الغزواني، خلال المعارك التي دارت أمس الجمعة، في الحد الجنوبي، أثناء صدّ القوات المشتركة هجوماً لميليشيات الحوثيين على قطاع الخوبة بجازان، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.