بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه ميليشيات الحوثيون باتجاه مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداولت صورة، تظهر بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه ميليشيات الحوثيون باتجاه مكة المكرمة قبل أن تعترضه قوات الدفاع الجوي وتسقطه في منطقة خالية من السكان في ذوي حجي بالطائف.

وأظهرت الصورة، خردة الصاروخ عقب تحطيمه، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى التوجه لمكان تحطمه من أجل التعامل مع أي أضرار يخلفها حيث أطفت حريقاً صغيراً نشب في أخشاب وأعواد كانت موجودة في موقع سقوطه.