بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه ميليشيات الحوثيون باتجاه مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه ميليشيات الحوثيون باتجاه مكة المكرمة
تداولت صورة، تظهر بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه ميليشيات الحوثيون باتجاه مكة المكرمة قبل أن تعترضه قوات الدفاع الجوي وتسقطه في منطقة خالية من السكان في ذوي حجي بالطائف.
وأظهرت الصورة، خردة الصاروخ عقب تحطيمه، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى التوجه لمكان تحطمه من أجل التعامل مع أي أضرار يخلفها حيث أطفت حريقاً صغيراً نشب في أخشاب وأعواد كانت موجودة في موقع سقوطه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ..
.. اخزاهم الله ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11766 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ان لا نذكر معلومات عن سقوط الصاروخ لان العدو سيستفيد من هذه المعلومات وبالتالي سيرفع او يقلل من درجة اطلاق الصاروخ
يجب ان تحذر القوات المسلحه من اعطاء معلومات للعدو وخصوصا مكان سقوط الصاروخ