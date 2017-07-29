الصحة تعلق على وقوف قط في شباك استقبال مستشفى حكومي في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق المتحدث باسم فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة حاتم سمان، على الصورة المتداولة التي أظهرت وقوف قط على شباك الاستقبال بأحد المستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة.

وأكد سمان، أن الصورة غير صحيحة، فيما وثقت الصورة، القط وهو يقف على شباك المختبر الرئيسي في المستشفى، بينما بدا المكان خالياً من العاملين والمراجعين.