الصحة تعلق على وقوف قط في شباك استقبال مستشفى حكومي في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

الصحة تعلق على وقوف قط في شباك استقبال مستشفى حكومي في المدينة
علق المتحدث باسم فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة حاتم سمان، على الصورة المتداولة التي أظهرت وقوف قط على شباك الاستقبال بأحد المستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة.
وأكد سمان، أن الصورة غير صحيحة، فيما وثقت الصورة، القط وهو يقف على شباك المختبر الرئيسي في المستشفى، بينما بدا المكان خالياً من العاملين والمراجعين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياكثر ماينفون هااالمسؤولين الحبيبين ,,
,, اي شي يقدح فيهم منفي حتى ولو هي مطمة لايمكن نفيها ,, مجتهدين واجد ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11766 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش المشكله اذا تسلل القط ودخل المكان خلسة و وقف على الشباك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذا دليل انه مافيه احد مداوم يااخ ابو عمار هداك الله ,,
,, لو فيه احد ماتسلل القطو ، وطلع من داخل المختبر ونط على الشباك وقال للمراجعين تعالوا بكره مافيه احد ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11766 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو محمد صباح الخير
يمكن دخل بعد الدوام من شباك النافذه ونسى من اين دخل وبقى ينتظر الى ان يفتح الباب ليخرج
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياصباح الخير والنور والسرور يااخ ابو عمار ,,
,, والله يااخي ماتنترقع ,,
,, بس مادامك شايف كذا ياالحبيب ، سبنا لك البيعه خلاص انا اسحب كلامي بسلسلة حديد ههههههه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11766 ] نشر منذ 5 دقائق
ابو محمد
المصريين يقولون ما تشدش اوي . يعني دام تمشي مشها 🙂