 مقتل وإصابة 5 من ميليشيا الحوثي في مواجهة مع الجيش اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

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مقتل وإصابة 5 من ميليشيا الحوثي في مواجهة مع الجيش اليمني

مقتل وإصابة 5 من ميليشيا الحوثي في مواجهة مع الجيش اليمني
فهمي محمد(صدى):

لقي ثلاثة من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر المليشيا بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي بجبهة عسيلان محافظة شبوة.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية قولها: إن المليشيا الانقلابية نفذت محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة طوال السادة عند ساعات الصباح الأولى غرب مديرية عسيلان أعقبها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وتمكن الجيش الوطني اليمني من إجبار المتسللين على التراجع بعد تكبيدهم قتلى وجرحى، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفت تعزيزات للمليشيا الانقلابية في هجر كحلان وجنوب جبل جندلة غرب مديرية عسيلان.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين

الى جهنم ان شاء الله يا حوثي

[ عدد التعليقات: 9350 ] نشر منذ 2 ساعتين

وعفاش وربعه الى جهنم ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 30743 ] نشر منذ 2 ساعتين

آمين اللهم آمين ,,

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