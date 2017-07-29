جامعة بيشة تعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى في برنامج البكالوريوس - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمدت جامعة بيشة نتائج القبول للمرحلة الأولى في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، وذلك عبر إرسال رسائل نصية إلى الأرقام المدخلة ضمن طلبات القبول، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم ٢١٧٩، بلغ عدد الذكور منهم ٨٩٠ وعدد الإناث ١٢٨٩، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي جميع المتقدمين والمتقدمات الذين تم اعتماد ترشيحهم إلى الدخول عبر بوابة القبول والتسجيل وطباعة إشعار القبول والذي يتضمن مقر الدراسة والتخصص والدرجة العلمية الذي تم تثبيت الطالب/الطالبة عليه والرقم الجامعي الخاص به.