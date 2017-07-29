قرعة مفتوحة لتحديد أطراف نصف نهائي البطولة العربية الإثنين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق الأربعة المتأهلة لقبل نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل بالإسكندرية بحضور مندوبين من الأندية الأربعة.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد عقد اجتماعاً قبل إنطلاق البطولة العربية وتم الاتفاق خلاله على أن تكون مباريات نصف نهائي البطولة من خلال قرعة مفتوحة.

يذكر أنه قد تأهل حتى الآن فريقا الترجي التونسي عن المجموعة الثالثة والفيصلي الأردني عن المجموعة الأولي وفي انتظار فريقين لاكتمال عقد الفرق الأربعة.